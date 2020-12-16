Лодку с 600 килограммами кокаина прибило к берегу Маршалловых островов

Лодку с более чем 600 килограммами кокаина прибило к берегу Маршалловых островов. Об этом пишет The Bangkok Post.

Полицейские обнаружили самый крупный в истории страны улов наркотиков в заброшенной лодке — речь идет о 649 килограммах вещества. Судно прибило к берегу отдаленного от столицы атолла Айлук, там живут около 400 человек. Людей в лодке не оказалось.

По предварительной версии полицейских, лодка приплыла из Центральной или Южной Америки: судно могло дрейфовать в открытом море на протяжении нескольких лет. Весь груз кокаина уже сожгли. Полицейские оставили только два небольших пакетика, которые планируют передать Агентству по борьбе с наркотиками США для экспертизы.

The Bangkok Post пишет, что за последние 20 лет вдоль береговой линии Маршалловых островов обнаруживали много других тайников с наркотиками. Сотрудники правоохранительных органов считают, что контрабандисты могли всякий раз избавляться от груза, если им угрожала опасность.

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