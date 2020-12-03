Пьяные латвийцы напоили краденого индюка водкой и поехали с ним на курорт

Компания мужчин в латвийской Иманте напоила краденного индюка водкой и поехала с ним на электричке в Юрмалу. Об этом сообщает портал Delfi со ссылкой на местные СМИ.

Мужчины отмечали день рождения одного из них, и после употребления алкоголя у них родилась идея «оригинального» подарка. Они проникли в местный парк развлечений, схватили птицу и попытались добраться до курортного города.

Жильцы соседнего с парком дома заметили подозрительную компанию и вызвали полицию. Стражам порядка удалось задержать мужчин. Выяснилось, что ранее все они попадали полицию за хулиганство.

Сейчас индюк чувствует себя плохо. По словам сотрудницы парка, мужчины вливали водку в клюв птицы, у нее острое отравление алкоголем.

В июне пьяный россиянин, задержанный сотрудниками ГИБДД, попытался отбиться от полицейских при помощи удава по кличке Кокаин. Змею удалось запереть в салоне автомобиля, после чего стражи порядка скрутили нарушителя.

В 2014 году кемеровские полицейские задержали двух пьяных мужчин, которые катали на угнанном автомобиле гуся. Подозрительный автомобиль был остановлен на въезде в город. В машине они увидели двух мужчин, от которых исходил стойкий запах алкоголя. Водитель путался в показаниях и так и не смог объяснить, как он оказался за рулем машины, которая находилась в розыске. Пассажир оказался бомжом. Водителя, пассажира и гуся доставили в ближайший отдел полиции для дальнейшего разбирательства.