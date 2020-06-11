Россиянин напугал полицейских удавом по кличке Кокаин и попал на видео

Пьяный россиянин, задержанный сотрудниками ГИБДД, попытался отбиться от полицейских при помощи удава по кличке Кокаин. Инцидент попал на видео, которое в четверг, 11 июня, публикует «Комсомольская правда».

На кадрах видно, как полицейские пытаются вытащить мужчину из салона «Копейки» и заодно отогнать от него огромного питона, которого тот держит рукой. В какой-то момент нарушитель вылезает из салона, прихватив с собой пресмыкающееся. Напуганные полицейские отступают. При этом кто-то из них предлагает схватить рептилию за шею, другой советует застрелить змею, предполагая, что она ядовитая. Наконец, нарушителя удается задержать, а питона — запереть в салоне автомобиля.

По данным издания, на место событий был вызван специалист по рептилиям. Выяснилось, что напугавшее всех животное является колумбийским питоном по кличке Кокаин. При этом состояние змеи специалист оценил как неудовлетворительное. У питона диагностировали дефект верхней челюсти, травму ноздри и пересушенность кожи. По-видимому, владелец плохо за ним ухаживал. Животное забрали в питомник. Владельцу выписан штраф за пьяную езду, в ближайшее время он, скорее всего, лишится прав.

6 июня сообщалось, что в Дагестане местные жители попытались отбить у полицейских подозреваемого в убийстве и попали на видео.

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