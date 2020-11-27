Работающую с властями США авиакомпанию уличили в связях с уголовниками из России

Американская авиакомпания Monarch Air Group, работающая с властями США, связана с россиянами, которые были осуждены за уголовные преступления. В этом ее уличили Центр по изучению коррупции и оргпреступности (OCCRP) и издание IStories по результатам совместного расследования.

Как стало известно, в 2008 году основателю Monarch Air Group Полу Славину пришлось привлечь инвесторов, чтобы спасти компанию от разорения. Ему рекомендовали заключить сделку с двумя бизнесменами российского происхождения, которые обещали не вмешиваться в управление фирмой. Однако за три года новым инвесторам удалось фактически взять компанию под свой полный контроль, и Славин в итоге был вынужден продать свою долю. После этого новые владельцы занялись активным расширением бизнеса и начали подавать заявки на получение американских госконтрактов.

При этом оказалось, что как минимум двое инвесторов — Анатолий Голубчик и Вадим Тринчер — связаны с российской организованной преступностью. В частности, выяснилось, что они действовали под покровительством российского бизнесмена Алимжана Тохтахунова, известного как Тайванчик, которого называли одним из крупнейших криминальных авторитетов России. В 2013 году Голубчика и Тринчера обвинили в отмывании денег, вымогательстве и организации незаконной игорной деятельности: по версии американских прокуроров, обвиняемые отмывали деньги российских криминальных авторитетов, используя свои компании, в том числе и Monarch Air Group. В итоге в 2014 году их приговорили к пяти годам лишения свободы.

В то же время уже с 2012 года Monarch Air Group в рамках заключенных госконтрактов начала выполнять поручения для властей США. В частности, она занималась перевозкой топлива на военную базу Хар Керен в Израиле, а также пассажирскими перевозками в Афганистане и перевозкой людей по программе защиты свидетелей по поручению Службы маршалов США. В общей сложности за последние восемь лет авиакомпания получила от властей США более 120 контрактов на шесть миллионов долларов. Кроме того, услугами Monarch Air Group пользовались Всемирная продовольственная программа ООН и Министерство национальной обороны Канады.

При этом, как следует из расследования, некоторые госконтракты, в частности со Службой маршалов США, авиакомпания получила уже после того, как стало известно о ее связях с Голубчиком и Тринчером и уголовным делом в отношении них. Кроме того, за год до заключения первого госконтракта в одном из самолетов Monarch Air Group обнаружили 16 килограммов кокаина. Однако эти обстоятельства никак не повлияли на готовность американских властей сотрудничать с компанией.

Представители Оборонного логистического агентства, которое курирует поставки для военных служб в США, заявляли, что процедура одобрения контрактов проходила в соответствии со всеми установленными требованиями, а Голубчик и Тринчер никогда не участвовали ни в подаче конкурсных заявок, ни в выполнении госконтракта. В самой Monarch Air Group также подчеркивали, что компания выиграла все свои контракты «прозрачно, через открытый конкурс».