Российский миллионер скрылся от правосудия в американской пустыне

Создателя брендов «Довгань» и «Смак» Германа Лиллевяли, которого обвиняют в мошенничестве, отпустили из-под ареста в США на фоне пандемии коронавируса. Его следующая задача — избежать депортации в Европу, где он столкнется с уголовным преследованием, пишет Bloomberg.
Бывший финансист уехал из Москвы два года назад. В феврале этого года бизнесмен появился в Калифорнии, путешествуя по паспорту на имя Германа Хайнманна. Однако в США его задержали за просроченную визу. Лиллевяли отправили в иммиграционный центр в калифорнийской пустыне Мохаве. 19 октября его освободили, поскольку власти старались снизить количество задержанных из-за пандемии коронавируса. Миллионеру до сих пор удается скрываться от правосудия.
В России Лиллевяли обвиняют в создание крупной финансовой пирамиды. Он был объявлен в международный розыск 28 мая, суд выдал ордер на его арест. Деньги были использованы Лиллевяли для создания видимости предпринимательской деятельности (при отсутствии фактической) в Великобритании, на Кипре, в Латвии, Эстонии, Швейцарии, Люксембурге и других странах, заявил Тигран Погосян, подавший на создателя бренда «Довгань» в американский суд.
Три года назад Лиллевяли создал инвестиционную фирму и заявлял, что использует «радикально новый подход», основанный на искусственном интеллекте и «сложных алгоритмах». Не прошло и года, как его фирма GL Financial Group и миллиарды рублей исчезли вместе с ним, что побудило российских и швейцарских клиентов обвинить его в растрате и отмывании денег.
На данный момент Лиллевяли находится под электронным наблюдением властей США, его точное место пребывания держится в секрете. Экстрадиции финансиста требуют несколько стран. Потерпевшие заявляют об ущербе до девяти миллиардов рублей. В России тоже хотят от американских властей его выдачи, но между странами нет соглашения об экстрадиции, к тому же въехал Лиллевяли в США как эстонский гражданин.
От действий Лиллевяли пострадали около 200 обеспеченных клиентов, в том числе топ-менеджеры крупных компаний, зарубежные фирмы, а также кинорежиссер Никита Михалков и вратарь футбольного клуба «Локомотив» Маринато Гильерме.