Задержанного создателя брендов «Довгань» и «Смак» депортируют из США

Власти США депортируют российского предпринимателя Германа Лиллевяли, создателя брендов «Довгань» и «Смак» в Эстонию. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя в Службе иммиграционного и таможенного контроля США.

Отмечается, что его задержали за нарушение миграционного законодательства. В ведомстве США рассказали, что Лиллевяли прибыл в Штаты в феврале под именем Герман Хайнманн в рамках программы безвизового въезда. Однако он не покинул территорию страны согласно требованиям американского законодательства, в связи с чем предпринимателя и задержали.

13 октября стало известно, что Лиллевяли находится в иммиграционной тюрьме уже около месяца. Его обвиняют в мошенничестве инвесторы из разных стран: сотрудники его инвестиционного холдинга якобы присваивали деньги, выделенные на покупку акций. Потерпевшие заявляют об ущербе до 9 миллиардов рублей. В России Лиллевяли находится под следствием по статье 159 Уголовного кодекса.

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