В США задержали создателя брендов «Довгань» и «Смак»

Власти США задержали российского предпринимателя Германа Лиллевяли, создателя брендов «Довгань» и «Смак». Об этом со ссылкой на два близких к вопросу источника сообщает РБК.

Он находится в иммиграционной тюрьме уже около месяца. Его обвиняют в мошенничестве инвесторы из разных стран: сотрудники его инвестиционного холдинга якобы присваивали деньги, выделенные на покупку акций. Потерпевшие заявляют об ущербе до 9 миллиардов рублей. В России Лиллевяли находится под следствием по статье 159 Уголовного кодекса.

По данным «Коммерсанта», от действий Лиллевяли пострадали около 200 обеспеченных клиентов, в том числе топ-менеджеры крупных компаний, зарубежные фирмы, а также кинорежиссер Никита Михалков и вратарь футбольного клуба «Локомотив» Маринато Гильерме.

Сообщается, что бизнесмен въехал в США из Эстонии в начале 2020 года, перед этим продав недвижимость, которой обладал в этой стране. Суд в штате Флорида рассмотрел иск инвесторов к нему и потребовал взыскать с него более 32 миллионов долларов. В России хотят от американских властей его выдачи — но между РФ и США нет соглашения об экстрадиции, к тому же въехал в Соединенные Штаты Лиллевяли именно как эстонский гражданин.