Повара из российского детского сада обвинили в торговле наркотиками

Повара из российского детского сада в Хабаровске обвинили в торговле наркотиками, об этом рассказала старший помощник прокурора Хабаровского края Анна Исаева. Ее слова приводит РИА Новости.

Отмечается, что женщина ранее была воспитателем, потом переучилась и стала готовить еду воспитанникам в том же учреждении. С декабря 2020 по апрель 2021 года она занималась сбытом синтетических наркотиков и делала закладки.

Повар познакомилась с наркодилером в социальных сетях. Он поставлял ей запрещенные вещества, а она раскладывала их по пакетам и оборудовала тайники. Жительница Хабаровска была задержана 15 апреля в районе села Гаровка, когда она забирала очередную партию для дальнейшего сбыта.

«Сейчас женщина продолжает работать, так как преступление не должностное и вина ее пока не доказана. Работодателю не известно, чем она занималась», — рассказала Исаева. Заместитель прокурора Хабаровского края Максим Собчук утвердил обвинительное заключение по уголовному делу по части 3 статьи 30 и части 5 статьи 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный группой лиц по предварительному сговору с использованием интернета в особо крупном размере»). Фигурантке грозит до 15 лет тюрьмы.

Ранее министр внутренних дел России Владимир Колокольцев рассказал о том, как полицейские провели спецоперацию по пресечению деятельности организованной преступной группы (ОПГ), которая занималась производством синтетических наркотиков и торговала ими через интернет. У задержанных участников ОПГ сотрудники МВД изъяли одну тонну и 200 килограммов запрещенных веществ и оборудование для их изготовления. Две ликвидированные нарколаборатории ежемесячно производили около 1,5 миллиона средних разовых доз наркотических средств.

