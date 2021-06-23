На следователя завели дело за отправленного в колонию невиновного россиянина

В Саратове завели дело на следователя, который отправил в колонию Дмитрия Рубинштейна, незаконно осужденного за приобретение и хранение наркотиков вместо своего брата. Об этом сообщает информационное агентство «Регион 64».

Установлено, что 15 июня 2019 года у дома на Гвардейской улице по подозрению в хранении наркотиков был задержан 26-летний местный житель Александр Студентов. В момент задержания, а затем и в отделе он представился именем своего сводного брата, Дмитрия Рубинштейна. Так, против невиновного россиянина возбудили дело по части 2 статьи 228 («Незаконное хранение наркотиков в крупном размере») УК РФ.

23 июля 2019 года Студентов пришел в отдел, где его увидел знакомый с ним следователь. Сотрудник сообщил своему коллеге, что молодой человек выдает себя за другого, однако следователь проигнорировал этот факт, а затем лично устранил все противоречия в материалах уголовного дела, в частности, уничтожив первый протокол допроса.

Под фамилией брата Студентов смог получить условный срок и после этого бежать. После этого за нарушение условий отбытия условного наказания за решетку отправили самого Рубинштейна, который ничего не знал о заведенном на него деле. После общественного резонанса подлог вскрылся и россиянина освободили.

Следователя обвинили по части 2 статьи 299 («Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности») и части 3 статьи 303 («Фальсификация доказательств по уголовному делу о тяжком преступлении») УК РФ.