Суд освободил попавшего в колонию вместо виновного брата россиянина

В Саратове суд освободил из-под стражи Дмитрия Рубинштейна, которого ранее незаконно осудили за приобретение и хранение наркотиков. Об этом во вторник, 25 августа, сообщает ТАСС.

Следствие и суд по ошибке приняли мужчину за его сводного брата, который действительно был судим за незаконный оборот наркотиков. Попавшись в очередной раз полицейским, мужчина назвался именем родственника, предоставил его паспорт и даже смог под фамилией брата получить условный срок и после этого бежать.

Тогда сотрудники полиции позвонили Дмитрию Рубинштейну, сообщили, что он нарушил условия отбытия условного наказания, и отправили в колонию. Ни суд, ни полиция проверкой документов не занялись, и россиянин лишь на основании внешнего сходства с судимым братом оказался за решеткой, где пробыл несколько месяцев. Добиться справедливости помогла его жена.

Как уточняет «Комсомольская правда», она сразу поняла, кто подставил ее мужа, воспользовавшись его документами. Она также догадалась, как в распоряжении брата мог оказаться паспорт молодого человека — некоторое время назад мачеха Дмитрия просила у них документы, якобы чтобы помочь Рубинштейну получить квартиру, так как у него есть статус сироты. Девушка подозревает, что мачеха была заинтересована в спасении от тюрьмы родного сына.

Рассмотрев доводы, изложенные в апелляционной жалобе адвоката Дмитрия Рубинштейна, суд освободил молодого человека, а позднее должен принять решение об отмене приговора в целом. Производство по уголовному делу его брата возобновлено.