Россиянина отправили в колонию вместо несправедливо осужденного брата

В Саратове местный житель Александр Студентов приговорен к пяти годам лишения свободы за незаконное приобретение наркотиков — ранее он назвался именем сводного брата, который был несправедливо осужден, попал в колонию, но позже был освобожден. Об этом со ссылкой на пресс-службу Ленинского районного суда города сообщает РИА Новости.

Студентов признан виновным по части 2 статьи 228 «Незаконные приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере», а также части 3 статьи 30 и части 1 статьи 228 («Покушение на незаконное приобретение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере») УК РФ.

Суд установил, что в июне 2019 года Студентов приобрел у неустановленного лица за тысячу рублей через «закладку» как минимум 1,28 грамма наркотиков: часть из них он употребил, а часть хранил при себе для личного потребления до момента обнаружения ее полицейскими. Он также пытался приобрести наркотики в минувшем сентябре, но ему помешала полиция.

25 августа сообщалось, что в Саратове суд освободил из-под стражи Дмитрия Рубинштейна, которого ранее незаконно осудили за приобретение и хранение наркотиков.

Следствие и суд по ошибке приняли мужчину за его сводного брата Александра Студентова, который действительно был судим за незаконный оборот наркотиков. Попавшись в очередной раз полицейским, мужчина назвался именем родственника, предоставил его паспорт и даже смог под фамилией брата получить условный срок и после этого бежать.

Тогда сотрудники полиции позвонили Дмитрию Рубинштейну, сообщили, что он нарушил условия отбытия условного наказания, и отправили в колонию. Ни суд, ни полиция проверкой документов не занялись, и россиянин лишь на основании внешнего сходства с судимым братом оказался за решеткой, где пробыл несколько месяцев. Добиться справедливости помогла его жена.