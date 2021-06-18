Российского депутата поместили под домашний арест по делу о наркотиках

В Санкт-Петербурге задержанного по делу о наркотиках депутата законодательного собрания Максима Резника поместили под домашний арест. Об этом в пятницу, 18 июня, сообщает ТАСС.

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга поместил россиянина под домашний арест до 16 августа. Резник не признал вину в инкриминируемом ему преступлении по статье 228 УК РФ («Незаконный оборот наркотиков»).

По данным агентства, следствие ходатайствовало о домашнем аресте, полагая, что Резник может скрыться и помешать расследованию. Предложение поддержала прокуратура. Защита настаивала, что лишение свободы помешает Резнику заниматься своей профессиональной деятельностью, и просила о любой другой мере пресечения. Адвокаты отметили, что за их клиента подписали поручительство десятки людей и просили отпустить под залог 500 тысяч рублей.

Депутата заксобрания Санкт-Петербурга Максима Резника задержали по делу о незаконном приобретении 18,2 грамма каннабиса. По версии следствия, депутат, обладая особым правовым статусом, 9 марта для личного употребления приобрел марихуану. Следствие провело комплекс судебных экспертиз и допросило свыше десятка свидетелей.