ФСБ показала видео задержания готовившего взрыв в Москве террориста

ФСБ показала видео задержания россиянина, готовившего взрыв в Москве. Кадры в четверг, 15 июля, публикует РИА Новости.

На записи видно, как трое сотрудников спецслужбы поймали мужчину, направлявшегося к тайнику. Там у террориста нашли пакет с компонентами самодельного взрывного устройства. В телефоне задержанного обнаружены инструкции по его изготовлению и сообщения от членов международных террористических организаций из Сирии.

О задержании россиянина стало известно 15 июля. Отмечалось, что задержанный собирался устроить взрыв в людном месте. Атака была запланирована на июль.