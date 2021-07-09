ФСБ показала видео с готовящим подорвать больницу МВД террористом

ФСБ показала оперативное видео задержания в Уфе сторонника запрещенной в России террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам», готовившего теракт. Запись опубликована РИА Новости.

На кадрах спецназ ФСБ вытаскивает из автомобиля подозреваемого. Его кладут лицом на землю. На камеру мужчина признается, что в этом доме он изготовил самодельное взрывное устройство, которое намеревался использовать для подрыва больницы МВД.

Ранее спецслужбы сообщили о предотвращении теракта. По данным ФСБ, местный житель 1995 года рождения действовал по указанию зарубежных эмиссаров. В доме, который арендовал мужчина, оперативники обнаружили готовое самодельное взрывное устройство (СВУ) и компоненты для еще одной бомбы. Кроме того, в мобильном телефоне задержанного содержалась переписка с террористами.