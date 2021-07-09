Оперативники ФСБ предотвратили теракт в Уфе

Оперативники Федеральной службы безопасности (ФСБ) предотвратили теракт: задержан сторонник запрещенной в России террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам», готовивший взрыв на объекте правоохранительных органов. Об этом в пятницу, 9 июля, со ссылкой на спецслужбу сообщает РИА Новости.

По данным ФСБ, местный житель 1995 года рождения действовал по указанию боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам». В доме, который арендовал мужчина, оперативники обнаружили готовое самодельное взрывное устройство (СВУ) и компоненты для еще одной бомбы. Кроме того, в мобильном телефоне задержанного содержалась переписка с террористами.

Ранее 9 июля сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали 21-летнего мужчину, готовившего теракт с использованием взрывчатки в Московской области. Его намерения раскрыли оперативные сотрудники правоохранительных органов и предотвратили теракт. Спецоперацию по задержанию подозреваемого ФСБ провела при поддержке сотрудников МВД и Росгвардии.