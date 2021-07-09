ФСБ задержала готовившего теракт в Московской области

Сотрудники ФСБ задержали 21-летнего мужчину, готовившего теракт с использованием взрывчатки в Московской области. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Ольга Врадий.

По ее словам, подозреваемый является гражданином соседнего государства. Он по своей инициативе вступил в запрещенную в России террористическую организацию «Исламское государство» и разработал план по совершению диверсии. Мужчина закупил компоненты, инструменты и оборудование для изготовления взрывчатых веществ.

Его намерения раскрыли оперативные сотрудники правоохранительных органов и предотвратили теракт. Спецоперацию по задержанию подозреваемого ФСБ провела при поддержке сотрудников МВД и Росгвардии.

СКР возбудил уголовное дело по статье 205.5 УК РФ («Участие в деятельности террористической организации»). По месту жительства и работы задержанного проведены обыски, в результате которых изъята заготовка самодельного взрывного устройства и его компоненты. Суд арестовал мужчину.

Следствие проводит генетическую, взрыва-техническую, лингвистическую и психолого-психиатрическую экспертизы.