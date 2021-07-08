Россиянку отправили в колонию за собранные для террористов 1,4 миллиона рублей

Жительницу Крыма приговорили к четырем годам и шести месяцам колонии за сбор средств для запрещенной в России международной террористической организации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Южного окружного военного суда.

По версии следствия, с декабря 2015-го по июнь 2018 года россиянка собрала 1,4 миллиона рублей для террористов под видом благотворительности.

Ее признали виновной по части 4 статьи 205.1 («Содействие террористической деятельности») УК РФ. Отбывать наказание она будет в колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что в Пензе, Уфе и Челябинске сотрудники ФСБ задержали участников четырех ячеек запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». В спецслужбе отметили, что они выполняли указания эмиссаров международной террористической организации, находящихся за границей, а также распространяли идеологию радикалов и вербовали сторонников среди трудовых мигрантов и российских мусульман.

