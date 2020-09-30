Группу россиян заподозрили в перечислении восьми миллиардов рублей террористам

Правоохранительные органы проводят проверку в отношении группы россиян, которых подозревают в перечислении восьми миллиардов рублей запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство» (ИГ). Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

На причастность к финансированию терроризма проверяются 13 человек, которые действовали по указанию эмиссара ИГ, находящегося за рубежом. Подозреваемые через мобильный банк перевели с 2015-го по 2019 год восемь миллиардов рублей на банковские счета организатора канала финансирования террористической организации. Он был арестован 21 марта 2019 года по обвинению в совершении преступления по статье 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности»).

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела в связи с выявленным фактом финансирования террористов.

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