Появилось видео задержания спецназом ФСБ готовившего теракт в Московской области

В сети появилось видео задержания спецназом ФСБ 21-летнего мужчины, готовившего теракт в Московской области. Запись опубликовал ТАСС.

На кадрах видны бойцы, которые задерживают молодого человека в вагончике. Показаны компоненты самодельного взрывного устройства, найденного по месту жительства подозреваемого. У задержанного спрашивают про его намерения. Он отвечает, что готовил теракт в России.

Ранее 9 июля стало известно о задержании в Подмосковье гражданина соседней страны, который вступил в запрещенную в России террористическую организацию «Исламское государство» и разработал план по совершению диверсии. Мужчина закупил компоненты, инструменты и оборудование для изготовления взрывчатых веществ.

Его намерения раскрыли оперативные сотрудники правоохранительных органов и предотвратили теракт.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 205.5 УК РФ («Участие в деятельности террористической организации»). По месту жительства и работы задержанного проведены обыски, в результате которых изъята заготовка самодельного взрывного устройства и его компоненты. Суд арестовал мужчину.