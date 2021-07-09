Задержанный признался ФСБ в подготовке теракта в больнице МВД Уфы

Задержанный признался, что намеревался устроить теракт в Уфе, подорвав больницу МВД. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ.

Мужчина рассказал, что изготовил самодельное взрывное устройство для диверсии в медучреждении для сотрудников правоохранительных органов.

Ранее 9 июля спецслужбы сообщили, что предотвратили теракт. Задержан сторонник запрещенной в России террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам». По данным ФСБ, местный житель 1995 года рождения действовал по указанию зарубежных эмиссаров. В доме, который арендовал мужчина, оперативники обнаружили готовое самодельное взрывное устройство (СВУ) и компоненты для еще одной бомбы. Кроме того, в мобильном телефоне задержанного содержалась переписка с террористами.