В Киргизии предупредили о «спящих ячейках» Аль-Каиды и ИГИЛ

Глава МИД Киргизии Казакбаев заявил о «спящих ячейках» Аль-Каиды и ИГИЛ в Центральной Азии

Глава МИД Киргизии Руслан Казакбаев предупредил, что в государствах Центральной Азии могут быть спящие ячейки «Аль-Каиды», ИГИЛ и других международных террористических групп, но речь не о «Талибане» (все три организации признаны террористическими и запрещены в России). Об этом он заявил РИА Новости.

«Руководство движения "Талибан" ранее не раз заявляло, что сосредоточено только на внутренней повестке дня, и не имеет планов внешней экспансии», — заявил Казакбаев.

По словам главы ведомства, во всем мире существуют общепринятые системные алгоритмы действий и мероприятий для обеспечения безопасности, и Киргизия принимает такие же меры, как и другие государства Центральной Азии.

Ранее руководитель Союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич предрек наплыв террористов из постсоветских республик в Россию из-за действий представителей движения «Талибан» (запрещено в России). По мнению Клинцевича, западные власти заинтересованы в дестабилизации ситуации в Средней Азии — соответствующая стратегия принята спецслужбами.

15 августа боевики «Талибана» вошли в Кабул. Президент Ашраф Гани бежал в ОАЭ. На данный момент страной руководит временный совет, который должен будет официально передать власть талибам.