Появилось видео задержания ФСБ гражданина Украины в Туле

ФСБ опубликовала видео спецоперации в Туле по поимке заподозренного в шпионаже украинца

ФСБ показала оперативное видео спецоперации, по итогам которой по подозрению в шпионаже был задержан гражданин Украины. Запись опубликовало РИА Новости.

На кадрах видны сотрудники спецслужб, которые врываются в автосервис, укладывают на пол и заковывают в наручники мужчину, чьи руки светятся спецраствором.

Ранее 23 августа ФСБ сообщила о поимке иностранца, который занимался сбором секретных сведений о новейших образцах российского вооружения. В Туле мужчина пытался завербовать работников-секретоносителей оборонных предприятий. Он задержан с поличным при получении данных о перспективных разработках стрелкового вооружения и технической документации, составляющих государственную тайну.

Возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ («Шпионаж»). Личность подозреваемого не раскрывается, также как и другие подробности расследования.