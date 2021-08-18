ФСБ задержала главарей и участников террористической организации в Крыму

В Крыму ФСБ провела спецоперацию по поимке главарей и участников «Хизб ут-Тахрир»

Сотрудники ФСБ провели спецоперацию в Крыму, в ходе которой задержали двух главарей и троих участников запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир». Об этом ТАСС сообщили в ведомстве.

В спецоперации участвовали сотрудники МВД и Росгвардии. Подозреваемые занимались вербовкой мусульман, проживающих на полуострове. В ходе антиконституционной деятельности, направленной на создание так называемого всемирного халифата и свержения действующей власти, участники подпольной ячейки проводили собрания, на которых распространяли среди жителей террористическую идеологию.

У задержанных по местам проживания изъяты запрещенные пропагандистские материалы, телефоны и электронные носители информации. В отношении них возбуждено уголовное дела.