ФСБ показала видео задержания главарей террористической организации

Появилось видео спецоперации ФСБ по поимке главарей и участников «Хизб ут-Тахрир»

ФСБ показала оперативное видео с задержанием главарей и участников подпольной ячейки запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир», действовавшей в Крыму. Запись опубликовало РИА Новости.

На кадрах видны бойцы спецназа, которые приходят в дома подозреваемых. Изъята пропагандистская литература, телефоны с запрещенными материалами.

Ранее 18 августа сообщалось о проведенной спецслужбами спецоперации, в результате которой задержаны два главаря и трое участников «Хизб ут-Тахрир». Подозреваемые занимались вербовкой мусульман, проживающих на полуострове. В ходе антиконституционной деятельности, направленной на создание так называемого всемирного халифата и свержения действующей власти, участники подпольной ячейки проводили собрания, на которых распространяли среди жителей террористическую идеологию.

У задержанных по местам проживания изъяты запрещенные пропагандистские материалы, телефоны и электронные носители информации. В отношении них возбуждено уголовное дела.