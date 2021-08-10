ФСБ задержала в Крыму вербовщиков «Свидетелей Иеговы»

В крымском городе Армянск ФСБ задержала вербовщиков запрещенной в России религиозной организации «Свидетели Иеговы». Об этом во вторник, 10 августа, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, двое местных жителей проводили религиозные собрания и выступления, находясь в конспиративных квартирах. Чтобы не попасться, они встречались с адептами онлайн. Подозреваемые пропагандировали идеи экстремистской организации, а также занимались активной вербовкой в свои ряды новых людей.

В ходе обыска ФСБ изъяла сектантскую литературу, средства связи и электронные носители. Возбуждены уголовные дела по статье 282.2 («Организация деятельности экстремистской организации») УК РФ. По ней задержанным грозит до десяти лет лишения свободы.

24 ноября 2020 года сообщалось, что в Москве и еще более чем в 20 регионах страны сотрудники ФСБ провели масштабную спецоперацию против представителей запрещенного в России религиозного объединения «Свидетели Иеговы».

20 апреля 2017 года по решению Верховного суда России религиозное объединение «Свидетели Иеговы» было признано экстремистской организацией и запрещено на территории страны.