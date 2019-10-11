Казахстанских «Свидетелей Иеговы» заподозрили в педофилии

Полиция казахстанской Алма-Аты проверяет информацию о возможной причастности ряда участников «Свидетелей Иеговы» (организация запрещена в России) к педофилии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на городскую полицию.

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Основанием для расследования стали заявления нескольких граждан, обвинивших иеговистов по статье «Неоднократные половые сношения или действия сексуального характера с лицом до 16 лет».

Полицейские провели следственные мероприятия в служебных помещениях религиозной организации и в домах подозреваемых. Данные фигурантов расследования в интересах следствия не разглашаются.

Организация была признана экстремистской Верховным судом 20 апреля 2017 года по иску Минюста России. Ее деятельность запретили на территории страны. В России насчитывается около 175 тысяч последователей этого религиозного учения.

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