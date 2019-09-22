Госдеп призвал Россию перестать считать «Свидетелей Иеговы» экстремистами

Госдепартамент США осудил российские власти за приговор шестерым членам «Свидетелей Иеговы» (организация признана в России экстремистской и запрещена). Соответствующее заявление опубликовала в Twitter официальный представитель ведомства Морган Ортагус.

«Глубоко обеспокоены решением российского суда отправить в тюрьму шестерых «Свидетелей Иеговы» в Саратове за мирную религиозную практику», — сказано в сообщении американского внешнеполитического ведомства.

Госдеп заявил, что Россия должна уважать права своих граждан на свободу вероисповедания и прекратить ложно обвинять «Свидетелей Иеговы» в экстремизме.

Речь идет о приговоре в отношении шестерых членов «Свидетелей Иеговы» в Саратове. Они были признаны виновными по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» и осуждены на отбывание наказания в колонии на сроки от двух лет до 3 лет и 6 месяцев, сообщал в пятницу, 20 сентября, ТАСС.

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В июне госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию в притеснении последователей «Свидетелей Иеговы». По словам политика, в России «абсурдно заклеймили террористами» членов религиозной организации. «Власти конфискуют их собственность и угрожают их семьям», — сказал он.

Организация была признана экстремистской Верховным судом 20 апреля 2017 года по иску Минюста России. Ее деятельность запретили на территории страны. В России насчитывается около 175 тысяч последователей этого религиозного учения.

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