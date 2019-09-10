Госдеп покарал российских следователей за пытки сектантов

Госдепартамент США ввел санкции против двух следователей из Сургута за применение пыток к членам запрещенной в России организации «Свидетели Иеговы». Соответствующее заявление появилось на сайте ведомства.
В сообщении указывается, что глава следственного отдела СКР по Сургуту Владимир Ермолаев и старший следователь Степан Ткач виновны в грубом нарушении прав человека, в частности, в применении пыток. Им и их близким родственникам теперь запрещен въезд в США. Госдеп также призвал Россию прекратить «свою несправедливую кампанию» против «Свидетелей Иеговы» и немедленно освободить более 200 человек.
В феврале сообщалось о том, что в Сургуте семерых последователей «Свидетелей Иеговы» пытали в здании следственного отдела. Члены организации сообщили, что на допросе их заставляли раскрыть место проведения собраний, имена старейшин и пароли от личных телефонов. Задержанные отказались отвечать на эти вопросы добровольно. После ухода дежурного адвоката силовики раздели последователей организации, связали им руки за спиной скотчем, облили их водой и начали пытать. Сообщается, что верующих били на протяжении нескольких часов и применяли электрошокер.