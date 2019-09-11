Россия ответит на санкции против пытавших сектантов следователей

Россия составит новые списки, ограничивающие въезд американских граждан, после аналогичных санкций со стороны США против двух следователей из Сургута. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, передает ТАСС.

«Мы, разумеется, соответствующим образом расширим наши ограничительные списки на въезд американских граждан к нам», — подчеркнул дипломат. Он добавил, что Москва откажется от такой практики только после прекращения аналогичных действий со стороны США.

10 сентября стало известно, что Госдеп США ввел санкции против двух следователей из Сургута Владимира Ермолаева и Степана Ткача за применение пыток к членам запрещенной в России организации «Свидетели Иеговы».

В феврале сообщалось о том, что в Сургуте семерых последователей «Свидетелей Иеговы» пытали в здании следственного отдела. Члены организации сообщили, что на допросе их заставляли раскрыть место проведения собраний, имена старейшин и пароли от личных телефонов. Задержанные отказались отвечать на эти вопросы добровольно. После ухода дежурного адвоката силовики раздели последователей организации, связали им руки за спиной скотчем, облили их водой и начали пытать. Сообщается, что верующих били на протяжении нескольких часов и применяли электрошокер.

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