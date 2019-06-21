Россию обвинили в притеснении последователей «Свидетелей Иеговы»

Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию в притеснении членов религиозной группы «Свидетели Иеговы» (организация запрещена на территории России), передает «Интерфакс».

По словам политика, в России «абсурдно заклеймили террористами» членов религиозной организации. «Власти конфискуют их собственность и угрожают их семьям», — добавил Помпео. Он также отметил, что в Иране притесняют бахаев и христиан, а Коммунистическая партия Китая проявляет враждебность ко всем религиям.

В феврале сообщалось о том, что признание религиозной организации «Свидетели Иеговы» экстремистской может быть пересмотрено в случае соответствующего решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

Организация была признана экстремистской Верховным судом 20 апреля 2017 года по иску Минюста России. Ее деятельность запретили на территории страны. В России насчитывается около 175 тысяч последователей этого религиозного учения.

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