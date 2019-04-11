Религиозные россияне отказались переливать кровь младенцу и чуть не убили его

Врачи Ростова-на-Дону через суд добились права перелить кровь больной полуторамесячной девочке без согласия на это родителей, которые отказывались от жизненно важной процедуры по религиозным соображениям, сообщает региональная прокуратура.

По данным ведомства, младенец поступил с многочисленными диагнозами в отделение детей грудного возраста местного НИИ акушерства и педиатрии. Консилиум врачей больницы пришел к выводу, что крайне тяжелое состояние ребенка требует переливании крови по жизненным показаниям. Однако семья в письменной форме отказалась от этого, после чего медики обратились в районную прокуратуру.

«Требование прокуратуры было удовлетворено, по решению суда ребенку оказана необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении.

В тексте не указывается, какую религию исповедовали родители. Предположительно, речь идет о «Свидетелях Иеговы». Адептам и их детям запрещено проходить процедуру переливания крови, из-за чего неоднократно фиксировались случаи гибели несовершеннолетних.

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