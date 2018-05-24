Ямальские врачи спасли потерявшую шесть литров крови роженицу

В перинатальном центре Ноябрьска (Ямало-Ненецкий автономный округ) врачи спасли пациентку, потерявшую больше шести литров крови, сообщает «Комсомольская правда на Ямале».

По данным издания, женщину доставили из другого города в связи с осложненной беременностью и риском кровотечения во время родов. Пациентке провели плановое кесарево сечение, но в после операции открылось сильное кровотечение — операция по спасению длилась больше шести часов.

«Такие случаи очень редкие не только в перинатальном центре, но и в мире. Здесь самое главное — слаженная работа команды специалистов», — рассказала акушерка-гинеколог перинатального центра Елена Пахомова.

В спасении участвовали акушеры-гинекологи, хирурги, урологи больницы. Пациентку подключили к аппарату интраоперационной реинфузии эритроцитов: врачи собирали ее собственную кровь с операционного стола с последующей аппаратной обработкой и переливанием эритроцитов обратно пациентке. По их словам, переливание донорской крови минимизировали, поэтому удалось избежать осложнений, аллергических реакций и несовместимости.

Роженицу выписали из больницы, ее жизни ничего не угрожает. О состоянии здоровья ребенка не сообщается.

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