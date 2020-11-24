ФСБ провела по всей России масштабную спецоперацию против «Свидетелей Иеговы»

В Москве и еще более чем в 20 регионах страны сотрудники ФСБ провели масштабную спецоперацию против представителей религиозного объединения «Свидетели Иеговы» (запрещено в России). Об этом во вторник, 24 ноября, сообщает Следственный комитет России (СКР).

По данным следствия, с июля 2019 года на северо-востоке Москвы действовало подразделение запрещенной организации. На встречах изучалась религиозная литература и пропагандировалось учение секты. Также представители организации занимались вербовкой новых адептов секты по всей стране.

Российские силовики провели обыски более чем в 20 регионах страны. Задержанных организаторов и участников движения доставили в подразделения СКР для проведения необходимых следственных действий. Возбуждено уголовное дело по статье 282.1 УК РФ («Организация деятельности экстремистской организации»).

21 февраля сообщалось, что в Курганской области местный житель продал квартиру и передал вырученные средства членам «Свидетелей Иеговы».

20 апреля 2017 года по решению Верховного суда России религиозное объединение «Свидетели Иеговы» было признано экстремистской организацией и запрещено на территории страны.