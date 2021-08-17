Суд освободил из СИЗО обвиняемых ФСБ в терроризме российских школьников

Первый восточный окружной военный суд освободил из СИЗО трех школьников из Канска (Красноярский край), которых ФСБ обвинила в подготовке взрывов зданий полиции и спецслужбы. Об этом сообщает «Коммерсантъ»

Содержащимся под стражей Денису М., Богдану А., Никите У., изменена мера пресечения на запрет определенных действий. Им запрещено покидать место жительства ночью, общаться друг с другом и пользоваться интернетом.

Спецслужбы задержали подростков летом 2020 года. По данным следствия, они готовили взрывы зданий полиции и ФСБ. В интернете обвиняемые нашли инструкции и по ним изготовили четыре бомбы. Им предъявили обвинение по статьям 205.3 УК России («Прохождение обучения для проведения терактов»), 223.1 и 222.1 УК РФ («Незаконное изготовление и хранение взрывных устройств»). Обвинение в создании террористического сообщества с них в ходе следствия сняли.

Спецслужбы считают, что подростки вдохновились примером участников запрещенной в России организации «Сеть» и подрывников, устроивших теракты у зданий управлений ФСБ в Хабаровске и Архангельске.

Двое фигурантов дела сначала дали признательные показания, но потом от них отказались. Третий школьник на протяжении всего следствия настаивал на своей невиновности.

В мае расследование было завершено, сейчас дело рассматривает военный суд.