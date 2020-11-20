ФСБ обвинила школьников в терроризме за планы «взорвать» здание ФСБ в Minecraft

В Красноярском крае ФСБ обвинила 14-летних школьников из города Канск в создании террористического сообщества за чат с перепиской и планы в шутку «взорвать» здание ФСБ в компьютерной игре Minecraft. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

Летом 2020 года в отношении 14-летних девятиклассников возбудили уголовное дело по статье 205.3 УК («Прохождение обучения с целью осуществления террористической деятельности»). В настоящий момент, как пишет Baza, ее переквалифицировали на более тяжкую — 205.4 УК («Организация террористического сообщества и участие в нем»).

По данным издания, подростки вели во «ВКонтакте» переписку, где обсуждали идеи анархизма. Летом 2020-го они наклеили на здание ФСБ листовки в поддержку аспиранта МГУ Азата Мифтахова, которого в феврале 2019 года задержали по подозрению в изготовлении взрывчатки после того, как неизвестные в конце января 2018 года разбили окно в офисе «Единой России» в Подмосковье (в конечном итоге ему вменили лишь часть 2 статьи 213 УК («Хулиганство группой лиц по предварительному сговору»), на данный момент он находится в СИЗО).

На следующий день после расклейки листовок школьников задержали вместе с их тремя друзьями. Сотрудники ведомства поговорили с ними и отобрали телефоны, после чего отпустили. Однако позднее оперативники якобы получили доступ к содержимому их телефонов и «прочитали о себе много неприятных слов», а также узнали о планах «взорвать» построенное в компьютерной игре Minecraft здание ФСБ.

Троих школьников вызвали на допрос. Как пишет Baza, двое из них признали вину, так как на них давили, угрожали, но в то же время обещали, что «все будет хорошо» (интересы детей защищал и давал им советы государственный адвокат), и их посадили под домашний арест. Третьего, отказавшегося признавать вину, отправили в СИЗО. Родители подростков считают, что правоохранительные органы пытаются сфабриковать дело, и уверены, что те признали вину по требованию следствия.

По данным ФСБ, школьники готовились к террористической деятельности с октября 2019 года, изучая запрещенную экстремистскую литературу и просматривая фильмы об изготовлении взрывчатки, а также отрабатывая навыки в заброшенных зданиях и на пустырях.

В августе другую школьницу из Красноярского края поместили в психдиспансер по требованию ФСБ. Силовики пришли к девочке утром, изъяли ноутбук и дневники, сорвали плакаты со стен. По данным адвоката, причиной стала подписка девочки на группы о расстрелах во «ВКонтакте». Позднее стало известно, что в стационар из-за переписок и групп в соцсетях поместили еще девять несовершеннолетних, которые якобы «готовились к активным действиям». 8 сентября девочка вышла из медучреждения, она провела там две недели.