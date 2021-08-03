Террористка-смертница сдалась полиции в Ставрополье. Она заявила, что передумала совершать теракт. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

2 августа в городской отдел управления МВД России по городу Железноводску пришла девушка в хиджабе с маленькой женской сумкой в руках. Она рассказала, что больше года готовилась к совершению теракта, планируя взорвать себя в людном месте с помощью пояса с взрывчаткой на майские праздники.

Девушка призналась полицейским, что некоторое время назад познакомилась «черными вдовами» — женами убитых боевиков. Они завербовали ее и убедили организовать теракт. После этого она начала готовить бомбу и сооружать пояс смертника.

Ближе к намеченной дате женщина осознала, что не готова к совершению преступления и приняла решение рассказать обо всем правоохранителям.

В настоящее время девушку взяли под охрану, с ней работают следователи и специалисты ФСБ.

