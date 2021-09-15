ФСБ задержала двух вербовщиков в террористы

ФСБ задержала двух вербовщиков в ряды террористической организации в Красноярске

Сотрудники ФСБ в Красноярске задержали двух вербовщиков в ряды террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад» (запрещена в РФ). Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка УФСБ, передает РИА Новости.

Как сообщили в службе безопасности, граждане одной из республик Центральной Азии приехали в российский город для распространения террористической идеологии. «Ими осуществлялась вербовка жителей Красноярска для участия в деструктивной деятельности», — рассказали там.

Отмечается, что в отношении вербовщиков возбуждены уголовные дела, они заключены под стражу.

В конце августа спецназ ФСБ выявил главарей и участников «Катиба Таухид валь-Джихад» .В результате спецоперации был задержан 31 террорист. По местам жительства подозреваемых в Москве, Новосибирской области, Якутске и Красноярском крае, изъята запрещенная религиозная литература, средства связи, носители информации и банковские карты.