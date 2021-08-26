ФСБ перекрыла канал финансирования терроризма в российском регионе

Суд в Пермском крае вынес приговор жителю Чайковского городского округа, который финансировал запрещенную на территории России террористическую организацию. Об этом сообщает «Российская газета».

Мужчину приговорили к девяти годам лишения свободы с отбыванием трех лет в тюрьме, а остального срока — в колонии общего режима.

Как пояснили изданию в управлении ФСБ России по Пермскому краю, осужденный был завербован террористами в исправительной колонии, в которой он отбывал наказание. С помощью Telegram-каналов он собирал деньги на нужды незаконных вооруженных формирований. Кроме того, мужчина призывал заключенных оказывать материальную помощь вдовам боевиков.

После выхода из мест лишения свободы завербованный продолжил финансирование терроризма и приобрел оборудование для криптовалютных операций, с помощью которого зарабатывал деньги. Впоследствии он передавал накопленные средства представителям террористической организации.

