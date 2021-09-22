ФСБ разгромила ячейку экстремистов в Екатеринбурге

Силы ФСБ задержали в Екатеринбурге уроженцев Центральной Азии, склонявших к терроризму

В Екатеринбурге сотрудники ФСБ задержали участников экстремистской ячейки, склонявших мигрантов к терроризму. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, организация связана с главарями террористов на Ближнем Востоке. Задержанные — уроженцы государств Центрально-Азиатского региона.

Как уточнили в спецслужбе, при обыске у них изъяли вещественные доказательства, подтвердившие преступную деятельность.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае сотрудники ФСБ задержали студента третьего курса Южного аграрного техникума, который планировал 1 сентября убить сокурсников. 18-летний молодой человек собирался расправиться с четырьмя студентами, с которыми у него был конфликт. Для этого он подготовил самодельное пусковое устройство и нож.