ФСБ разгромила ячейку экстремистов в Екатеринбурге

В Екатеринбурге сотрудники ФСБ задержали участников экстремистской ячейки, склонявших мигрантов к терроризму. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным агентства, организация связана с главарями террористов на Ближнем Востоке. Задержанные — уроженцы государств Центрально-Азиатского региона.
Как уточнили в спецслужбе, при обыске у них изъяли вещественные доказательства, подтвердившие преступную деятельность.
Ранее сообщалось, что в Красноярском крае сотрудники ФСБ задержали студента третьего курса Южного аграрного техникума, который планировал 1 сентября убить сокурсников. 18-летний молодой человек собирался расправиться с четырьмя студентами, с которыми у него был конфликт. Для этого он подготовил самодельное пусковое устройство и нож.