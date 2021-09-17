ФСБ провела спецоперацию в Керчи

В Керчи ФСБ задержала двух местных жителей, организовавших подпольную лабораторию по производству мефедрона. Об этом сообщает ТАСС.

Установлено, что двое россиян организовали цех в частном доме. Наркотическое вещество они сбывали местным жителям. При обыске сотрудники спецслужбы обнаружили химические компоненты и оборудование для производства запрещенных веществ и крупную партию мефедрона.

Возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 4 статьи 228.1 («Незаконное производство наркотиков группой лиц по предварительному сговору, совершенный в крупном размере») УК РФ.

Ранее сообщалось, что полицейские ликвидировали в подмосковном Солнечногорске нарколабораторию, которую житель Москвы организовал на арендованном участке. По словам 41-летнего задержанного, он приехал на место, чтобы «взвесить, упаковать и забрать то, что лежит на столе». Инструкцию он получил от «людей в чате». За три-четыре месяца работы мужчина успел заложить около 50 килограммов наркотиков.