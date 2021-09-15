В Подмосковье накрыли подпольную нарколабораторию

В подмосковном Солнечногорске полицейские накрыли подпольную нарколабораторию, которую житель Москвы организовал на арендованном участке. Видео с задержанием опубликовала На кадрах видно, как сотрудники полиции проводят обыск в помещении. В лаборатории обнаружили и изъяли более 200 литров химических реактивов, специальную посуду, магнитный смешиватель и контейнер с красными кристаллами. В их составе оказалось наркотическое вещество N-метилэфедрон. По словам 41-летнего задержанного, он приехал на место, чтобы «взвесить, упаковать и забрать то, что лежит на столе». Инструкцию он получил от «людей в чате». За три-четыре месяца работы мужчина успел заложить около 50 килограммов наркотиков. В телефоне задержанного сотрудники правоохранительных органов нашли фотографии и координаты тайника. Там полицейские изъяли еще один сверток с веществом. Возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 228.1 («Приготовление к незаконному производству, сбыту или пересылке наркотических средств») УК РФ.
На кадрах видно, как сотрудники полиции проводят обыск в помещении. В лаборатории обнаружили и изъяли более 200 литров химических реактивов, специальную посуду, магнитный смешиватель и контейнер с красными кристаллами. В их составе оказалось наркотическое вещество N-метилэфедрон.
По словам 41-летнего задержанного, он приехал на место, чтобы «взвесить, упаковать и забрать то, что лежит на столе». Инструкцию он получил от «людей в чате». За три-четыре месяца работы мужчина успел заложить около 50 килограммов наркотиков.
В телефоне задержанного сотрудники правоохранительных органов нашли фотографии и координаты тайника. Там полицейские изъяли еще один сверток с веществом.
Возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 228.1 («Приготовление к незаконному производству, сбыту или пересылке наркотических средств») УК РФ.