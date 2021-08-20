Россиян посадили за производство 260 килограммов наркотиков

Суд в Ленинградской области вынес приговор шестерым участникам организованной преступной группы, которые создали сеть лабораторий для производства крупных партий наркотических средств. Об этом сообщается на официальном сайте областной прокуратуры.

Обвинительный приговор вынесен на основании вердикта коллегии присяжных заседателей.

Организаторов сети нарколабораторий Ивана Антипова, Андрея Васильева, Олега Демкина, Романа Зайцева и Игоря Шашакина, а также их пособника Игоря Платонова признали виновными по статье 228.1 УК РФ («Незаконное производство наркотических средств, организованное группой лиц в особо крупном размере»).

Платонов также осужден по части 5 статьи 33, части 5 статьи 228.1 УК РФ («Пособничество в незаконном производство наркотических средств организованной группой лиц в особо крупном размере»).

Суд приговорил Зайцева и Антипова к 19 годам лишения свободы в колонии особого режима. Васильев получил 16 лет колонии, Демкин — 15. Шашакину назначили наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии строгого режима. Пособник преступной группы Платонов получил семь лет условно с пятью годами испытательного срока.

По версии следствия, в 2011 году Зайцев и Антипов собрали группу для производства крупных партий наркотиков. В период с 2011 по 2015 года ее участники в специально оборудованных нарколабораториях в Санкт-Петербурге и Ленинградской области изготовили более 260 килограммов метадона и изометадона. Помимо этого, еще более тонны аналогичных наркотиков подсудимые хранили в жидком виде в канистрах и бочках емкостью по 200 литров. Преступное производство было налажено для дальнейшего сбыта.