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МВД сообщило о поимке лидера международной группы контрабандистов наркотиков

Полиция задержала лидера международной банды контрабандистов наркотиков из Южной Америки
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Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Полицейские задержали одного из лидеров международной группировки контрабандистов-наркоторговцев, который подозревается в организации канала контрабанды произведенных в Южной Америке наркотиков через Испанию для сбыта в России. Об этом сообщает портал «МВД Медиа».

Один из предполагаемых лидеров преступного сообщества был задержан в городе Медельин республики Колумбия в рамках операции «Курская дуга» сотрудниками главного управления по контролю за оборотом наркотиков (ГУНК) МВД России, Национального центрального бюро (НЦБ) Интерпола МВД России и управления международного сотрудничества МВД России совместно с иностранными партнерами.

В настоящее время устанавливаются возможные связи задержанного с колумбийскими наркокартелями. Решается вопрос о его экстрадиции в Россию. Сейчас подозреваемый находится под стражей.

В апреле 2019 года сотрудниками ГУНК МВД России вместе с коллегами из Санкт-Петербурга, Курской и Белгородской областей были задержаны шесть участников преступного сообщества. В ходе проведенных обысков изъято более 130 кг различных наркотических средств.

Контрабандисты арестованы. Трое предполагаемых соучастников были объявлены в международный розыск.

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