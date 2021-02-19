ФСБ нашла в Петербурге международный канал поставки кокаина в Россию

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) нашли и пресекли в Санкт-Петербурге международный канал поставки кокаина в Россию. Об этом в пятницу, 19 февраля, со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) спецслужбы сообщает ТАСС.

По данным ЦОС, в ходе спецоперации были задержаны трое иностранцев, у которых изъяли более 60 килограммов наркотика. ФСБ провела операцию совместно с сотрудниками пограничного управления по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Возбуждены уголовные дела по статье 30 и части 5 статьи 228.1УК РФ («Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств»).

29 декабря 2020 года сообщалось, что ФСБ России вместе с управлением по борьбе с наркотиками Минюста США провели масштабную спецоперацию против контрабандистов, поставляющих кокаин из Южной Америки в Россию и Европу.