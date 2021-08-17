Банда россиян похищала и грабила закладчиков наркотиков

Управлением Следственного комитета России (СКР) по республике Башкортостан возбуждено уголовное дело против организаторов вооруженной группы, которые похищали и избивали закладчиков с наркотиками, вымогая у них деньги. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Троим жителям Уфы в возрасте от 18 до 31 года вменяется статья 209 УК РФ («Создание и участие в устойчивой вооруженной группе (банде)»).

По версии следствия, в период с августа по октябрь 2020 ранее судимые за разбой, причинение вреда здоровью и хулиганство двое братьев с целью разбоя, вымогательства и похищения закладчиков наркотиков организовали в Уфе банду. Обвиняемые предполагали, что потерпевшие не будут обращаться в полицию из-за их причастности к незаконному обороту наркотиков. Жертвами злоумышленников стали семь человек.

В банду организаторы вовлекли еще троих знакомых в возрасте 18 и 19 лет. Установлена их причастность к пяти похищениям, четырем разбоям и трем вымогательствам.

Деятельность преступной группы была пресечена в октябре 2020 года во время похищения двух человек, с которых подозреваемые вымогали 400 тысяч рублей.

В настоящее трое организаторов банды заключены под стражу.

