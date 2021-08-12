Полицейские в Екатеринбурге подрабатывали на закладках наркотиков

В городе Полевском Свердловской области оперативники управления по контролю за оборотом наркотиков задержали двоих 25-летних старших лейтенантов полиции из Екатеринбурга, которые распространяли наркотики на территории региона. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Полицейских поймали с поличным в районе СНТ «Красная гора», где был спрятан имитирующий наркотическое вещество муляж массой 200 граммов. При личном досмотре у них был изъят сотовый телефон с координатами закладки.

Следователями возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере».

Как рассказал изданию источник в силовых структурах, старшие лейтенанты делали закладки наркотиков по Свердловской области с апреля 2021 года. Через даркнет они покупали свертки по 100-200 граммов и делили их на несколько закладок.

Один из полицейских работал участковым в Ленинском районе Екатеринбурга, его напарник — следователем в городском отделе полиции. На следующий день после задержания он написал рапорт об увольнении по собственному желанию. Оба работали в органах внутренних дел с 2014 года.

В настоящее время задержанные отстранены от исполнения служебных обязанностей и находятся под стражей. Один из них уже уволен, по второму решается вопрос.