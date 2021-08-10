Бывший оперативник рассказал о продаже наркотиков в Москве под видом котят

В 90-е годы в Москве торговали наркотиками под видом объявлений о продаже котят. Об этом во вторник, 10 августа, на условиях анонимности «Ленте.ру» рассказал бывший оперативник Андрей (имя изменено).

«Скажем, в газете размещалось частное объявление о продаже семерых котят. Если по номеру в объявлении звонил случайный человек, то ему говорили, что котята проданы. А если звонил тот, кто "в теме", он спрашивал не про котят, а про чашку кофе с доставкой — это реальный случай из оперативной практики», — сообщил Андрей.

По словам экс-оперативника, далее диспетчер узнавал, сколько ложек сахара добавить в кофе (вес наркотика в граммах) и какой адрес доставки. Если спустя какое-то время номер «торговца котятами» менялся, то знающие люди покупали новую газету и искали объявление про котят с обновленным номером.

«Но в тех схемах "диспетчеры" не гнались за клиентурой: они работали только с чем-то дорогим вроде кокаина и лишь для узкого круга "своих" клиентов», — отметил Андрей.

Ранее 9 августа сообщалось, что в Москве задержали пару наркоторговцев, которая вернулась к схеме распространения товара из 90-х: задержанные прятали запрещенные вещества в подарочных наборах с косметикой, алкоголем и конфетами. По словам экс-оперативника Андрея, этот метод похож на тот, что практиковался в 90-е. «Сейчас этот метод маскировки наркоторговли возведен в абсолют», — заключил собеседник «Ленты.ру».