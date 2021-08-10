Наркоторговцы в России вернулись к схеме распространения товара из 90-х

В Москве задержали пару наркоторговцев, которая вернулась к схеме распространения товара из 90-х: задержанные прятали запрещенные вещества в подарочных наборах с косметикой, алкоголем и конфетами. Об этом во вторник, 10 августа, «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам источника, в новой схеме задействовано несколько звеньев, от таксистов до владельцев квартир, сдаваемых посуточно. Задержанные Маргарита Тихонова и Иван Сидоров (имена изменены) покупали запрещенные вещества в одном из крупнейших сетевых магазинов даркнета. Через некоторое время к ним обратились представители магазина с предложением о работе.

Тихонова и Сидоров согласились на предложение. Им стали поставлять «мастер-клады» — так в даркнете называют большой пакет с запрещенными веществами объемом до одного килограмма, который от магазина в сети поступает к фасовщику-закладчику.

На съемных квартирах сообщники прятали запрещенные вещества в подарочные наборы, а затем передавали их таксистам, которых вызывал «работодатель» Тихоновой и Сидорова. Всего через руки наркоторговцев прошли более 15 «мастер-кладов». В конце мая пару задержали в съемной квартире, расположенной на юго-западе Москвы.

В отношении Тихоновой и Сидорова завели уголовное дело по части 5 статьи 228.1 («Сбыт наркотических веществ в особо крупном размере») УК РФ с наказанием от 15 до 20 лет лишения свободы. Между тем, по словам источника «Ленты.ру», схема распространения наркотиков, которую использовали задержанные, схожа с той, что преступный мир использовал в 90-е годы.

28 июля сообщалось, что в Башкирии сотрудники МВД изъяли тонну наркотиков из подпольной лаборатории. Всего было изъято 123 килограмма запрещенных веществ из лаборатории и 887 килограмм прекурсоров, которые хранились на складе.