В селе под Петербургом обнаружили полторы тонны метамфетамина

В селе Тосненского района Ленинградской области сотрудники полиции обнаружили тайник, в котором хранилось более полутора тонн метамфетамина. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Установить местонахождение крупной партии наркотика под Санкт-Петербургом полицейским удалось после того, как был задержан предполагаемый сбытчик психостимулятора. При обыске на его участке сотрудники МВД нашли около 60 килограммов вещества. Было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 5 статьи 228.1 («Покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере») УК РФ.

В ходе дальнейшего расследования было установлено, что на участке задержанного находится вырытый в земле тайник, где и была обнаружена крупная партия наркотиков.

Ранее в Подмосковье задержали 41-летнего жителя города Протвино, который организовал плантацию конопли в подвале многоэтажки. В ходе обыска оперативники изъяли 46 горшков с растениями, лампы освещения, семена, емкости с жидкостью и электронные весы.