В ходе наркорейдов в Сингапуре арестовали 104 человека

В ходе наркорейдов 12 июля полицейские Сингапура арестовали 104 человека по подозрению в нарушении законодательства о запрещенных психоактивных веществах. Они также конфисковали наркотики общей стоимостью в 198 тысяч долларов, пишет The Straits Times.

Речь идет о более половины килограмма таблеток экстази, 190 граммах героина, 1,7 килограмма кристаллического метамфетамина, 5 граммах дизайнерских наркотиков и различных приспособлениях для их употребления.

Рейд проходил по всей стране одновременно. Отмечается, что среди арестованных есть как подозреваемые в обороте наркотиков, так и просто потребители. Среди них по меньшей мере один 16-летний, которого подозревают в зависимости от наркотических веществ.

Законодательство Сингапура предусматривает крайне жесткие наказания по наркотическим статьям: за хранение наркотиков в крупном размере (больше 15 граммов героина, более 500 граммов каннабиса) полагается смертная казнь, за менее крупный размер — от 24 ударов розгами до пожизненного заключения.